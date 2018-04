Im Ort gab es ein paar ältere Menschen, erzählte uns der Wirt, der sich mit meinem Vater angefreundet hatte, die den Rohbau mieden. Als wären Schicksalsschläge ansteckend. Als könnte man ihnen ausweichen, wenn man die Straßenseite wechselte, schnell genug ging, nicht nach oben sah auf den Hang zu dem Rohbau mit den roten Ziegeln. Als könnten sie nicht jeden treffen, überall. Viele hatten auch den Bauern gemieden nach dem Tod seiner Frau, sagte der Wirt. Sie waren auf Abstand gegangen. Anstatt Unterstützung anzubieten, Hilfe zu organisieren, sich zu nähern. Ein ausweichendes, drückendes Schweigen hatte sich breit gemacht, zwischen ihm und den anderen. Es war die Ächtung des Unglücklichen, anstatt das Unglück zu ächten. Auch deshalb hatte er den Ort verlassen. Der Wirt vermisste ihn.

Als ich zehn Jahre alt war, gaben wir die Almhütte auf. Ich war viele Jahre nicht in dem kleinen Ort. Erst im Sommer vor drei Jahren, nach dem Tod meines Vaters, wollte ich die Almhütte wiedersehen. Im Ort gibt es jetzt einen Campingplatz und die meisten der alten Bauernhäuser werden nur noch von Feriengästen genutzt. Die Bewohner sind gestorben oder leben im Heim oder unten im Tal, wo das Leben nicht so beschwerlich ist für sie. Das Wirtshaus wurde aufgelassen. Der Wirt ist alt und müde. In unserer Almhütte wohnt jetzt eine Familie aus Deutschland, die sie für die Ferien gepachtet hat. Der Rohbau steht noch immer, aber kaum jemand kennt noch seine Geschichte. Als ich wegfuhr, weil ich alles gesehen hatte und es doch nichts gab, das ich hätte mitnehmen können, leuchteten seine roten Ziegeln in der Abendsonne. Aus den Fenstern wuchsen Hollerbüsche, die bewegten sich im Abendwind hin und her.

