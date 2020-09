Der Opernball ist abgesagt: Drama statt Opera buffa

Ja, gut, okay – eh die logische Konsequenz, eine Tanzveranstaltung mit mehr als 5000 Gästen auf engstem Raum abzusagen. Nicht nur einmal hat ein vorbeiwalzender Ballbesucher mein Kleid mit einem Fußabtreter verwechselt und ich musste zerknirscht dem jeweiligen Designer, der mir netterweise den Prinzessinnenauftritt ermöglicht hat, das Malheur präsentieren.

Abstand ist am Ball der Bälle einfach nicht möglich – von eng an eng lebt er. So konnte ich mich an den (übrigens sehr schönen) Rockzipfel von Gina Lollobrigida hängen und ihr mit großen Augen lauschen (meine gestotterten Erwiderungen hätten allerdings meinem Italienisch-Professor die Tränen in seine Augen getrieben), ich war hautnah dran, als ein Begleiter des Moderators Johannes B. Kerner einem Ballgast eine auflegte, ein heimischer TV-Mann Kim Kardashian mit einem Blackface-Auftritt beleidigte und Elisabetta Canalis’ Busen blitzte.

Wie werden die Societyjournalisten (wahrscheinlich auch Sie, geschätzte Leser, denn ein bisserl Klatsch & Tratsch mag man eben) das vermissen!

Welch Freude, zumindest fix für mich, wenn Direktor Roščić dann 2022 doch seinen Frack aus dem Schrank holen kann/muss ...