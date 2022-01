Der Noceboeffekt

Es ist jetzt schon Unwort des Jahres: durchrauschen. Omikron werde durchrauschen, ob wir wollen oder nicht, hei├čt es, und bald haben mehr Menschen Corona gehabt als nicht. Was angeblich gut ist.

Bis es so weit ist, hat die Mehrheit der Menschen aber nicht Corona-, sondern Coronaimpferfahrung. Die ist oft auch ganz furchtbar. Nicht immer so tragisch, wie in der kranken Fantasie von FP├ľ-Schwurblern (ÔÇ×Spit├Ąler sind wegen Impfsch├Ąden ├╝berf├╝lltÔÇť). Aber zum Smalltalk geh├Âren Erfahrungen mit Kopf-, Glieder- und sonstigen leichten, mittleren oder schweren Nachimpf-Wehs dazu.

Jetzt ergab eine US-Studie: Ein Drittel von mit einem Placebo geimpften Probanden klagte ├╝ber Coronaimpf-Nebenwirkungen ! Der ÔÇ×NoceboeffektÔÇť basiert auf der Einbildung eines vermuteten Wehs. Oder eines gew├╝nschten.

Wer wirkliche Corona-Wehs gehabt hat, sagt jedenfalls: Die Nachimpf-Wehs, die echten oder die gew├╝nschten, h├ĄttÔÇÖ er sich im Vergleich gew├╝nscht.