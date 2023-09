Um den Zustand des Buckingham Palace ist es in etwa so gut bestellt wie um die Beliebtheitswerte diverser Mitglieder des britischen Königshauses. Überall bröckelt der Putz. Der Lack ist ab. Das ist ein echtes Problem bei einem in die Jahre gekommenen Prunkbau mit 775 Zimmern.

Man hat fast Mitleid mit dem König und seinem Bastlerhit.

Das Volk versteht trotzdem nicht ganz, warum es die teure Sanierung stemmen soll. Und Charles selbst kann auch nicht stemmen. Versucht er es doch, dürften die Honorarnoten des Chiropraktikers zur Wiedereinrenkung der königlichen Gelenke in etwa so hoch ausfallen wie jene für einen professionellen Handwerker. Weiß jeder, der mal versucht hat, in Eigenregie eine Wohnung zu renovieren.

Besitz belastet. Die Bandscheiben und das Geldbörsel. So gesehen ist es ja fast ein Glück, dass man sich bei den aktuellen Immobilienpreisen und Kreditrichtlinien von einem normalen Gehalt ohnehin kein Haus kaufen kann.