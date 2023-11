Der Jubilar

Es ist wohl ein besonderes Geburtstagsgeschenk, das König Charles III. zu seinem 75er bekommt. Die sechste und angeblich letzte Staffel von „The Crown“ wird am 16. November ausgestrahlt und beinhaltet den tragischen Tod von Diana und ihrem Freund Dodi Al-Fayed.

Auch die Verschwörungstheorien von Dodis Vater sind Thema. Er sprach von einem Komplott, von Mord, um die Heirat von Diana und Dodi zu verhindern. Michael Cole war damals Pressesprecher der Familie Al-Fayed.

Auf meine Frage erklärt er: „Die Prinzessin hat zwei Mal ihren Tod vorhergesagt. Sie hat die Art ihres Todes niedergeschrieben. Einen durch ihren Ehemann initiierten Tod, der als Autounfall getarnt sein wird. Kurz vor ihrem Tod machte sie etwas Ungewöhnliches. Sie suchte ihren Rechtsanwalt, Victor Mishcon, in London auf. Sie vertraute dem Rechtsanwalt an: Mein Ehemann plant, mich mittels eines arrangierten Autounfalles zu töten. Der Rechtsanwalt dokumentierte detailliert Dianas Ängste – diese Aufzeichnungen wurden als Mishcon-Notiz bekannt.“

Dianas letzter Butler, Paul Burrell, hat einen Brief von Diana mit dem gleichen Inhalt. Paul Burrell versichert mir: „Tief in meinem Herzen möchte ich glauben, dass es wirklich ein Autounfall war, denn wer möchte die Mutter des künftigen Königs ermorden? Wer würde ihr Todesurteil unterschreiben? Ich muss es einfach glauben, dass es ein Unfall in einem Tunnel war. Die Prinzessin war einfach am falschen Ort, zur falschen Zeit mit dem falschen Mann.“

Es ist Charles’ erster Geburtstag als gekrönter König. Mit dem Umzug von Clarence House in die offizielle Residenz britischer Monarchen, den Buckingham Palast, lässt er sich Zeit. Als er drei Jahre alt ist, zieht die Familie in den Innenstadt-Palast in London, den Charles scheußlich und nicht zweckmäßig findet. Am Platzmangel kann es nicht liegen: 775 Zimmer, 19 Staatsräume, 52 Schlafzimmer für die königliche Familie und Gäste, 78 Badezimmer und 92 Büros und Privatpark mit eigenem See.