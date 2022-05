Der Chip-Beweis

Jetzt, wo das mit dem Impfen nicht mehr so heiß ist, kann’s ja gesagt werden: Dem Autor dieser Zeilen wurde einer dieser Bill Gates Chips eingeimpft.

Beginnen wir die Geschichte so: Oft wurde an dieser Stelle hier über das Belauschtwerden durch Handy oder Smart-TV berichtet. Gerade erst fachsimpelten wir in kleinem Kreis über eine Kultpizzeria in Wien – und schon folgte auf Facebook Werbung besagten Lokals.

Gibt’s nicht, sagen IT-Gurus immer, aber es kommt noch besser: Kürzlich sinnierte Ihr Autor mehrfach, ob er seine alten Videokassetten nicht auf CDs brennen lassen soll – irgendwann gibt’s keine Rekorder mehr, besser wird das Material auch nicht. Er sinnierte nur; schaute nirgends nach; sprach mit niemandem darüber – und erhielt noch am Abend Werbung einer kleinen Kassettendigitalisierungsfirma „mit Qualitätsgarantie“, in der Nähe.

Zufall? Altersadäquate Werbung, wie jemand ätzte? Oder Gedankenabsaugen via Chip? Mehr Beweis geht nicht.