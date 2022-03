Der 24. und das Eis

Nun also haben Eissalonbesitzer das Eis des Jahres 2022 gekürt: Schoko-Banane. Was Kollege GUITAR hier „enttäuschend“ fand – André Hellers Fantasie, schrieb er, wäre anderes eingefallen.

Ja, dem schon. Aber das, was Eis-Kreativen in den letzten Jahren so eingefallen ist, da dachte man schon: Haben die noch alle Windungen im Stanitzel? Bier-Eis und Käse-Eis, okay, das sind Gags. Aber ernsthaft angebotenes Orange-Olivenöl-Safran? Oder Gurke-Tonic? Birne-Basilikum? Seit sich die Veganer ins Eisgeschäft eingemischt haben, gibt’s auch Spinat-Eis und Rote Rüben-Eis. Und in Deutschland gesehen: Eis mit Bratwurst-Geschmack. Fehlt noch die Geschmacksrichtung eingeschlafene Füß’.

Da tut Entschleunigung der Eis-Fantasie schon gut. Schoko, hmmm! Banane, lange nicht mehr geschleckt!

Übrigens: Morgen ist der 24. März. Nein, wir erinnern nicht daran, dass in neun Monaten schon wieder Weihnachten ist. Sondern dass das der „Europäische Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“ ist. Ernsthaft.

