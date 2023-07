Das Sommertier

Schon als Kind hat man gelernt, aus einer Mücke keinen Elefanten zu machen (nichts tun Kinder lieber). Von Wildschwein und Löwin sagte niemand was.

Und so gebar dieses Sommerloch ein Tier, das Berlins Süden in Atem hielt (und um seine Dackel fürchten ließ), das Helikopter und Daktaris („nur nicht davonlaufen“) auf den Plan rief und alle Vorgänger alt aussehen ließ: Wir haben seinerzeit in der Drau die Scheuch-Krokodile gesucht und im Schwabenteich die Alligatorschildkröte Lorri; wir greifen sommers spinnenvorfreudig zu Bananen und begnügen uns dann mit der medial krabbelnden Dornfingerspinne; wir jagten die ausgebüchste Kuh Lorri in Bayern und Kängurus im österreichischen Down Under, dem Weinviertel; wenn wir auf der Toilette sitzen, schaudern wir vor Pythons im Abfluss ...

Nun ist die „teuerste Safari aller Zeiten“ (© Bild) vorbei. Die Löwin ist ein Wildschwein (vielleicht). Auch gut. Aber die Latte fürs nächste Sommertier liegt hoch.

