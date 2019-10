Das Orakel

Schon ist es eine Woche her, dass gewählt wurde – schade, so einen spannenden Wahltag könnte es öfter geben. Wenn nicht das Gesummse davor und danach wär’.

Zum Danach gehört, dass in den Medien landauf, landab augenblicklich das fröhliche Ministerraten beginnt. Das geht so: Stell dir eine mögliche Koalition vor und nenne möglichst oft möglichst viele mögliche Minister. Wenn am Ende nur einer stimmt, hast du recht gehabt.

Dieses Orakel-System hat eine lustige Gratiszeitung diese Woche perfektioniert, indem in ein und derselben Ausgabe an zwei verschiedenen Plätzen „geheime Ministerlisten“ der Grünen veröffentlicht wurden – mit ganz unterschiedlichen Namen. Trefferoptimierung nennt man so was. Abgeschaut bei den Kollegen der Horoskopabteilung: Der Saturn geht heute durch den Kogler und der Aszendent Anschober wird Minister, weil Koalitionsverliebte erleben gerade ein Hoch. Oder so.

andreas.schwarz@kurier.at

xx