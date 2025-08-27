Das ist die Krönung

Wie im Märchenbuch: Gekrönte Häupter, wohin man schaut. Zwölf Diadem- und Kronenträgerinnen standen auf der Bühne der „Genusstage“ in Eisenstadt. Auch wenn die Monarchie in Österreich vor mehr als 100 Jahren endete – das Burgenland liebt seine Königinnen (das Burgenland gehörte allerdings auch knapp noch nicht zu Österreich, als die Monarchie abgeschafft wurde, es hat seine eigenen Rituale).

Die Krönung der neuen Weinkönigin Maria IV. und ihrer Weinprinzessin Lena I. nahm stilgerecht vor dem Schloss Esterházy ihren Ausgang, beinhaltete einen Festzug zum Hauptplatz mit spektakulären Oldtimer-Cabrios, darin huldvoll winkenden Hoheiten, mit Blasmusik und hochrangigen Ehrengästen, mit der königlichen Eisenstädter Schützengesellschaft, üppigem Blumenschmuck und allem, was eine Bilderbuchkrönung ausmacht. Das Burgenland weiß, wie es seine Märchen inszeniert, stehen diese doch für das, was unser Bundesland unvergleichlich macht: die Früchte, die wir ernten. Märchen und Marketing Und so erschienen neben der jeweils neuen und scheidenden Weinkönigin und Weinprinzessin auch die regierende Marillenkönigin, die amtierende Kirschenkönigin sowie weitere Wein- und Blumenhoheiten aus den Nachbarbundesländern – ein Gipfeltreffen der Genussbotschafterinnen. Märchenbuchromantik mit Marketinghintergrund.