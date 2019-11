Das Flugreise-Spiel

Unlängst in Wien-Schwechat: 90 Punkte des fröhlichen Wir-basteln-uns-eine-Flugreise-Spiels geschafft.

Das Spiel geht so: Boardingpässe für den Familien-Trip daheim am Computer ausstellen – leicht. Am Automaten die Koffer-Tags (Zielort-Anhänger) ausdrucken – nach mehreren Anläufen erledigt. Am Kofferförderband die Koffer aufgelegt ... – „Na, andersrum, Sie müssen ja die Tags scannen!“, tönt die Stimme des zwischen vielen Spielteilnehmern hin und herwieselnden Spiele-Nothelfers. Bitte, funktioniert nicht – „Komisch, dass’s bei die andern Passagiere funktioniert!“ Die stehen ratlos Schlange, um den Ratgeber was zu fragen. Zwei Koffer machen sich dann auf die Reise, der letzte wird vom Förderband abgewiesen („Wenden Sie sich an einen besetzten Schalter“). Dort: „Sie haben sicher zu schnell gescannt.“ Nein. „Na ja, manchmal spinnt das System halt“ ...

Fliegen-Spielen macht Spaß. Nächstes Mal 100 Punkte. Schade, dass man im Flieger nicht auch selbst treten muss.

