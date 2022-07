Das bisher längste Lippenbekenntnis

Der Tag soll an den längsten Kuss mit einer Dauer von 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Minuten der Welt erinnern (2013 in Thailand). Auch bei royalen Hochzeiten kommt dem Lippenbekenntnis große Bedeutung zu. In britischer Zurückhaltung übten sich William & Kate beim traditionellen Schmatz auf dem Balkon des Buckingham-Palastes am 29. April 2011. Einem schüchternen Bussi von 0,7 Sekunden folgt – der johlenden Menge zuliebe – eine Zugabe. Das dauerte ganze 1,8 Sekunden – Leidenschaft schaut anders aus.

Stürmischer ging es da schon bei der Vermählung der schwedischen Prinzessin Madeleine mit ihrem Banker Chris O’Neill zu. Fünf Sekunden lang konnten sie voneinander nicht lassen. Madeleines Bruder, Carl Philip, küsste seine Sofia 4,2 Sekunden. Nie wird die Welt den Moment vergessen als der dänische Kronprinz Frederik (14. Mai 2004) am Altar, seiner Mary Gefühle zeigte, und zwar exakt 2,3 Sekunden.

2001 gaben einander Norwegens Kronprinz Haakon und die bürgerliche Mette-Marit das Jawort. In 2,6 Sekunden prägte sie den "Mette-Marit-Kuss", der viele Nachahmer findet: den Partner erst einmal sanft heranziehen.

Spaniens Braut Letizia ist an ihrem Hochzeitstag traurig. Mit 1,6 Sekunden Länge ist auch der Kuss von Felipe eher traurig. "Ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt", ruft Schwedens Kronprinzessin Victoria 2010 dem Volk zu und küsst ihren Daniel 1,5 Sekunden lang. Tausende sind vor Ort Zeugen, als ein 1,3-Sekunden-Kuss zwischen Fürst Albert und Charlène von Monaco 2011 über die Vidiwalls flimmert.

Der "Kuss" des britischen Thronfolgers Charles mit Diana 1981 ist mit 0,4 Sekunden die kürzeste königliche Zärtlichkeit. Bei Charles’ zweitem Versuch 2005 mit Camilla entfällt der Kuss sogar. Immer noch hält das Königspaar der Niederlande, Willem-Alexander & Máxima, mit 5,25 Sekunden bei seiner Trauung 2002 den Fabelweltrekord unter den royalen Hochzeitsküssen.