Das andere Virus

Man soll sich beim Wünschen ja bescheiden. Daher kein neuer Wunsch ans Christkind, nur der alte: Dass das Handy nicht immer just dann läutet, wenn man mit Einkäufen in Händen den Hausschlüssel sucht (oder den Hosenknopf auf der Toilette); dass am ersten Urlaubstag nicht vormittags schon 97 Mails im Ordner harren; dass SMS/Mails/Whatsapps nicht eine Bringschuld begründen („Hast nicht gelesen?“).

Okay, heuer käm’ noch ein Wunsch dazu: Kann bitte irgendwer den „Alle akzeptieren“- Button killen?

Wo immer man was sucht im Web, leuchtet der Sag-doch-ja-Knopf auf. Wer nicht Zeit verlieren will mit dem anderen Button („persönliche Einstellungen“), sagt Ja – schon ist man von Supermärkten, Reiseportalen, Medien aller Daten beraubt. Alles unter dem Titel „Datenschutz“.

Neben Covid ist „Alle akzeptieren“ das Virus des Jahres – bloß dass es keine Impfung dagegen gibt. Nur den freiwilligen Netz-Lock- bzw. Shutdown.

andreas.schwarz@kurier.at