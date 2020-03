Heute ist Samstag, erstmals seit kaum-wer-kann-sich-erinnern ohne: Shopping im Center, Strandeln in der Stadt, Ausflug mit Freunden, Konzert, Kino, Saturday Night Fever (nein, Fever ist das falsche Wort grad). Wenn jetzt Oberkluge kämen und sagten, na ja, die Ruhe ist auch einmal gut? Ja eh, einmal!

Aber wir müssen uns auf mehr als einmal einstellen, auf Zuhausebleiben, wo es geht. Und wo’s nicht geht:

In unserer Redaktion geht es für ein Kernteam nicht. Die anderen arbeiten daheim. Die im Kern sagen sich immer, wenn die kollegiale Nähe Virus-unlocker macht: Was soll da die Supermarkt-Kassierin draußen sagen? Die Trafikanten, Lieferanten, Apotheker? Die Ärzte, Schwestern, Pfleger und caritativen Helfer? Die Taxi- und Öffifahrer? Die und viele mehr, die trotz Corona-Panik mit viel Menschen-Nähe für uns da sind und das Leben aufrecht erhalten, alle Tage, auch am Samstag – die sind die Helden. Ein großes, großes Danke! Der Rest-Samstag kann warten.

andreas.schwarz@kurier.at