Damit das Reisejahr gebührend beginnt: Traumreisen zu gewinnen

Denn derzeit ist es ein noch ausgesprocheneres Vergnügen, mit Menschen darüber zu plaudern, wohin sie gerne reisen würden. Wir sind alle durstig und hungrig und daher fühlt sich die C.-Impfung für viele an wie der rettende Persilschein für die weite Welt. Wo wollen wir als Erstes hin, wohin als Zweites und wohin dann unbedingt noch?

Online-Reisetag als Start ins Urlaubsjahr

Damit diese Sehnsüchte langsam zu Plänen werden können, hat Ihr KURIER ReiseGenuss-Team gemeinsam mit der Ferien Messe Wien einen Event erfunden: Am 16. Jänner werden wir ab 10 Uhr im Rahmen des 1. Online-Reisetages ein buntes Programm in den Livestream auf kurier.at/reise und ferien-messe.at werfen, das uns allen nach dem vermaledeiten Jahr 2020 wieder Lust aufs Wegfahren macht. Ein kleiner Einblick in die Programmplanung: Reiseautorinnen und -autoren erzählen über ihre Spezialgebiete – etwa Schneekennerin Claudia Jörg- Brosche oder Dauersegler Manfred Ruthner; Reiseveranstalter bieten Exklusivschnäppchen; Experten wie die Tropenärztin Dr. Ursula Hollenstein Traveldoc beantworten, wie und wohin das Reisen heuer gut klappt; Prominente verraten ihre Lieblingsziele.

Und Sie können gewinnen: Bei unserem aktuellen Quiz kann man sich für die Teilnahme an den Quizfinalrunden beim Online-Reisetag bewerben. Dort gibt es fantastische Reisen zu gewinnen: Costa-Kreuzfahrt für 2 Personen, Ruefa-Reise nach Dubai für 2 Personen, Aufenthalt im Gradona-Luxuschalet für 6 Personen, 5 Tage Falkensteiner 5-Sterne-Aufenthalt Am Kronplatz, eine zehntägige Premium-Fastenkur in Marienkron, AUA-Flüge nach New York für 2 Personen. Dazu noch ganz besondere Weinpakete vom Freigut Thallern. Das sollte der Vorfreude einen adäquaten Vorschub leisten.

