Jetzt hat alles zu. Und viele sitzen auf neuen Schuhen, die sie jetzt nicht brauchen, und Möbeln, die sie nie gebraucht hätten – aber es gab doch 25, 30, 50 % Rabatt! Inklusive Gedränge und ein paar billigen Viren als Draufgabe. Bevor alles zu hat.

Es ist leicht, mit dem Finger auf „die da oben“ zu zeigen, Rücktritte zu fordern. Der Lockdown geht nur auf die da unten zurück: auf türkische Großhochzeiten und Freikirchengesänge; auf Garagen- und andere Partys (Motto: „Pfeif auf Corona, i will mei Hetz“); auf Kaufräusche in Shoppingcentern, in denen es keine Garderobe zum Hirnabgeben gibt, weil keiner was zum Abgeben hat; auf rauschende Geburtstagsfeiern; auf lustige Maskenträger, die Mund-Nase zwischen Unterlippe und Kinn verorten.

Mithin: Es wurde rundum Corona-Roulette gespielt. Dieses unterscheidet sich vom russischen dadurch, dass nicht nur der Spieler draufgehen kann, sondern alle anderen gleich mit. Danke dafür vielmals!

andreas.schwarz@kurier.at