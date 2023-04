Den Menschen treibt ja die Suche nach dem stets Besseren, und da fällt ihm eine Menge ein.

So lasen wir kürzlich, dass es Cola künftig nicht nur mit zero Zucker gibt (schmeckt wie Blech), sondern auch ohne Koffein (schnarch). An Cola ohne Kolabohne wird gearbeitet.

Ein brasilianisches Model wiederum hat ein Parfum auf den Markt gebracht, dass nach ihrem Schweiß riecht. Bei gutem Willen lässt sich die Wiener U 6 so als rollende Parfumerie imaginieren.

Die bekannte Speck-Manufaktur Handl probiert sich jetzt auch in veganen Würsten, und weil wir jüngst die Aufreger-Schlagzeile lasen „Pflanzen haben auch Gefühle“ (der Salat erbebt, wenn er nur das Kaugeräusch der Raupe hört), wär’s bitte an der Zeit, neben fleischloser Wurst auch an pflanzenlosem Gemüse zu forschen.

Wenn dann alle colafrei trinken, fleisch-/gemüsefrei essen und kollektiv stinken – dann haben wir die ideale Welt.

