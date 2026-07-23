Rath reist: Wo raue Dünen zu edlen Hideaways werden

Von Carsten K. Rath

Zwischen Champagner-Sause und Dünenromantik zeigt Sylt seine Stärke: radikale Vielfalt und Spitzen-Hotellerie. Hier treffen Szenegastronomie und stille Rückzugsorte, Prominente und Puristen aufeinander. Max Westphal prägt das „Severin’s Resort & Spa“ mit bodenständigem Luxus und friesischem Charme unter dem größten Reetdach Europas. Hier inszeniert Nils Henkel im Restaurant „Tipken’s“ seine „Pure Nature-Philosophie“ mit regionalem Gemüse und außergewöhnlichen Texturen.

Lokale Produkte auf internationalem Niveau

An der Südspitze der Insel verantwortet Marco Winter die vier puristischen, mit Glasbrücken verbundenen Gebäudekuben des „Hotel Budersand“. Küchenchef Felix Gabel verbindet im „KAI3“ heimische Produkte und asiatische Einflüsse zu seiner spektakulären „Nordic Fusion“.

Der „Söl’ring Hof“ mit 15 Zimmern und Suiten wird von Jan-Philipp Berner wie ein privates Luxus-Domizil geführt. Er hebt hier lokale Produkte auf internationales Niveau, begleitet von den Raritäten des feinen Weinkellers.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com