Von Carsten K. Rath Am Ostufer des Chiemsees haben die „Motel One“-Gründer Dieter Müller und Uschi Schelle-Müller mit dem „Chiemgauhof“ ein Refugium geschaffen, das bayerische Gemütlichkeit mit modernem Design vereint. Drei flache Baukörper mit Natursteinsockel und Schindeldach – der Entwurf des Architekten Matteo Thun wurzelt tief in die Region. „Wir wollten ein fein komponiertes Zusammenspiel haben“, erklärt Louis Steinle, der Hoteldirektor und „101 Next Generation Hotelier 2024“.

Apéro zum Sonnenuntergang

Das Haus ist ein Mix aus italienischer Eleganz, skandinavischer Klarheit, Designmöbeln von Cassina und Lampen der Inseltöpferei Klampfleuthner. In meiner Suite steht eine Holzbadewanne bereit, es duftet nach gebürsteter Lärche und Fichte. Das Design von Matteo Thun zeigt, wie luxuriös sich heimische Materialien anfühlen können – „Botanical Architecture“ par excellence. Das Bootshaus ist eine gläserne Hommage an die historischen Fischerhütten der Region.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com