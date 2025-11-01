"Alina-Sophie, willst du das Croissant mit Schoko? Oder lieber das Brioche?" – "Gustav, trink bitte dein Kokoswasser...nein, deine Lieblingsflasche ist zu Hause...es tut mir so leid." – "Die rosa Jacke gefällt dir nicht, aber Mami hat keine andere mit. Nur das eine Mal, ok?" – "Nein, wir sind das Wochenende zu Hause, die Rosa Luisa muss ein Wasservögel-Referat machen."

Der Fortpflanz ist ja bereits des aufrechten Ganges mächtig, dem Himmel sei Dank, denn wenn ich neuerdings beim Bobo-Bäcker, im ÖBB-Familienabteil (Abhärtungsprogramm!) oder im Museum ("Schau, der Klee Pauli malt so toll wie du!") die Lauscher aufsperre, beschleicht mich der Verdacht, dass die moderne Pädagogik auf eine große Vermeidungs-Offensive der Frustrationstoleranz abzielt. Eltern verhandeln mit ihren Kindern in einem Vorsichtsgrad, als ob sie Sprengstoff-Entschärfer angesichts von einer gewissen Launenhaftigkeit geprägten Mini-Terroristen ausgesetzt wären.

Das Schulaufgaben-Pensum der Kinder wird zu einem gruppendynamischen Erlebnis für die ganze Familie. Und bei Geburtstagspartys brauchst du einen eigenen Allergen-Sachverständigen, denn mit Würstel und Kuchen ist es längst nicht mehr getan, wenn man die Veganistas nicht unnötig reizen willst. Aber wenn die Produkte dieser Gschisti-Gschasti-Eltern später den rauen Wind der Selbstbehauptung um die Ohren geblasen kriegen, könnten sie leicht umkippen.