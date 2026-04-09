Rath Reist: Casa de la Playa – Luxus-All-inclusive in Mexiko
Rund um die Uhr genießen: Das „Casa de la Playa“ in Mexiko setzt neue Maßstäbe für All-inclusive – mit Michelin-Küche, Privatpools und außergewöhnlichem Service
Von Carsten K. Rath
Kompromissloses All-inclusive lautet das Motto der „Casa de la Playa“. Das Ultra-Luxus-Resort liegt an der mexikanischen Riviera Maya, zwischen traumhaften Karibikstränden und Ruinen der Maya-Zivilisation.
Hier kommt man aus dem Staunen kaum heraus: endlose Pool-Landschaften, 20 (!) Restaurants, Weinkeller, Bars, eine Chocolatería – und alles ist inklusive. Abendessen beim Koch mit zwei Michelin-Sternen? Inklusive. Die Flaschen aus dem Weinkeller, Zutritt zu den Freizeitparks? Alles inklusive.
Alles hat offen – immer
Und mehr noch: Wenn ich hungrig bin, gehe ich selbst in die Küche und lasse mir mein Lieblingsgericht zubereiten. Oder ich greife gleich selbst zur Pfanne. Und wenn ich Lust auf einen Cocktail habe, kann ich ihn in einer der Bars selbst mixen.
Öffnungszeiten gibt es keine. Alles ist rund um die Uhr zugänglich und erhältlich, ob Gym, Roomservice oder Luxus-Yacht. Die ist allerdings nicht im Preis inklusive. Im Ranking der 101 besten Hotels wäre das „Casa de la Playa“ sicherlich ganz vorn mit dabei. Und es kommt noch so viel mehr dazu: die fantastische mexikanische Küche, die mich mit ihrer Raffiniertheit beeindruckt; die Suite mit privatem Pool, Hängematte und Meerblick; die vielen Aktivitäten und Ausflugsziele.
Und wenn abends die Sonne in die Karibik taucht, frage ich mich ernsthaft: Warum bleibe ich nicht einfach hier, in „meinem Haus am Strand“?
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