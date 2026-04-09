Von Carsten K. Rath Kompromissloses All-inclusive lautet das Motto der „Casa de la Playa“. Das Ultra-Luxus-Resort liegt an der mexikanischen Riviera Maya, zwischen traumhaften Karibikstränden und Ruinen der Maya-Zivilisation.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Hier kommt man aus dem Staunen kaum heraus: endlose Pool-Landschaften, 20 (!) Restaurants, Weinkeller, Bars, eine Chocolatería – und alles ist inklusive. Abendessen beim Koch mit zwei Michelin-Sternen? Inklusive. Die Flaschen aus dem Weinkeller, Zutritt zu den Freizeitparks? Alles inklusive.

Alles hat offen – immer Und mehr noch: Wenn ich hungrig bin, gehe ich selbst in die Küche und lasse mir mein Lieblingsgericht zubereiten. Oder ich greife gleich selbst zur Pfanne. Und wenn ich Lust auf einen Cocktail habe, kann ich ihn in einer der Bars selbst mixen.

