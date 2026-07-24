Kein Urlaub ohne Zeitungen

Manche Stammgäste gehen nur ungern auf Urlaub, weil sie ihre zehn Lieblingszeitungen dort nicht täglich lesen können (zum Preis von einem kleinen Braunen). Außerhalb von Wien gibt es nämlich nur ganz wenige Lokale, in denen dieser Service angeboten wird. Wobei: Man kann da schon auch schöne Überraschungen erleben. Im Parkhotel Tristachersee bei Lienz etwa liegen neben den meisten österreichischen Gazetten auch die Frankfurter Allgemeine und die Neue Zürcher auf, womit man im tiefen Osttirol nicht unbedingt rechnen würde.

Stammgast Susanne verbringt ihre Ferien fast ausschließlich in Salzburg, wo sie den Tag stets im Café Bazar beginnt. Weil sie dort zum Kaffee auch das Frühstück „Bazar salzig“ (2 Eier im Glas, Buttersalzstangerl) bestellt, kommt sie nicht so günstig davon wie daheim, aber es ist ja Urlaub, und das Zeitungsangebot im Bazar ist fast so üppig wie im Café Kralicek.