Bussi, Omi

Die eine Oma hätte nie im Leben Bussis verteilt, da gab es stattdessen wunderbares Essen.

Die andere Oma aber fuhr das volle Omabussibegrüßungsprogramm, mit Wangenkneifen und allem Drumherum, das in diese halbe Sekunde passte. Theatralisch lachend wischte man danach den altrosa Lippenstift von der Wange, lange Jahre dachte man sich, ah, so riecht also Parfum, nun ja.