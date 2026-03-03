Wer geht, kommt oft mit mehr zurück

Wer jung ist, will Erfahrungen sammeln. Studieren, arbeiten, Neues sehen. Dass viele burgenländische Jugendliche nach ihrer schulischen Ausbildung nach Wien oder Graz gehen (werden), ist naheliegend. Doch genau das ist ein struktureller Vorteil des Burgenlands: Es liegt zwischen zwei starken urbanen Zentren. Vor allem die nördlichen Bezirke werden immer mehr zum erweiterten Speckgürtel Wiens. Die Folge: Pro Kopf haben Burgenländer die zweithöchste Kaufkraft hinter Niederösterreichern.

Für die Jugend heißt das: Man kann hinausgehen, ohne den Kontakt zur Heimat wirklich zu verlieren. Ausbildung und Berufserfahrung lassen sich in Wien oder Graz sammeln – und die Rückkehr bleibt realistisch. Die Distanzen sind überschaubar (das gilt eigentlich für ganz Europa), familiäre Bindungen bleiben bestehen, Netzwerke reißen nicht ab. Die Welt bringt Klarheit Wer einige Jahre in einer größeren Stadt oder sogar im Ausland gelebt hat, kommt oft mit geschärftem Blick zurück. Man lernt andere Arbeitsweisen kennen, neue Perspektiven – und zugleich erkennt man, was das Burgenland zu bieten hat: Lebensqualität, Sicherheit, Natur, Gemeinschaft.