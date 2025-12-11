Von Carsten K. Rath Europas legendäres Grand Hotel öffnet nach fast zwei Jahren Umbauzeit. Es bereitete die Bühne für Gäste wie Bill Clinton, Angela Merkel und Victoria Beckham. Ein Ort, der Diskretion ebenso schätzt wie glanzvolle Momente. Die Renovierung war radikal, ging aber behutsam mit dem historischen Erbe um.

Designerin Bergit Gräfin Douglas verlieh den Zimmern und Suiten einen neuen Zauber, inspiriert von Beaux-Arts, englischer Wohnkultur, antiken Möbeln und edlen Handwerksstoffen. Historische Dachbalken, recycelte Textilien, restaurierte Dornbracht-Armaturen zeugen von einem Haus, das historische Substanz über Modetrends stellt. Den neuen Direktor Stephan Bösch schätze ich wegen einer Haltung, die dem Haus guttut – ruhig, präzise und klar.

So ist auch die Wiedereröffnungsfeier – ohne roten Teppich, ohne Stars, dafür mit einem stilvollen Afternoon-Tea – mit verführerisch-süßen Miniaturen von den Weltklasse-Pâtissiers Louise Fröhlich und David Becker. Kulinarisch bleibt das "Fritz & Felix" ein Fixpunkt, während der "Wintergarten" klassische Brenners-Gerichte mit moderner Küche vereint.