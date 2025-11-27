Die neue Reise-Kolumne von Carsten K. Rath Das Fünf-Sterne-Resort One&Only Aesthesis ist für mich eine meiner liebsten Neuentdeckungen. Das Hideaway liegt nur wenige Autominuten von Athen entfernt, an der Goldküste, wo einst halb Hollywood mit Reeder-Legende Aristoteles Onassis das Leben feierte. Wann immer mir der Sinn nach Akropolis & Co. steht, pendle ich in die Metropole und genieße ansonsten luxuriöses Ägäis-Feeling pur: zwischen Strand, Pools, fantastischen Restaurants, Bars, Nightlife und feinem Guerlain-Spa.

Die großzügige und luftige Bauweise setzt neue Maßstäbe. Denn egal wo, man hat überall das Gefühl, dass eine leichte Brise durch das frische Interieur mit seinem zurückgenommenen Design weht: Sanfte Farben, edle Natursteine, ein wenig Holz und feine Leinenstoffe runden die mediterrane Leichtigkeit ab.

Die meeresfrische und vielfältige Kulinarik verzaubert schließlich vollständig. Die japanische Küche im „Sumosan“, der griechisch-italienische Streifzug, den Küchenchef Ettore Botrini im Restaurant „Ora“ bietet, sind fantastisch. Überwältigend: die peruanische Küche mit vielen authentischen Gerichten im „Manko“. Es ist mehr Beachclub als klassisches Hotelrestaurant und mein absolutes Highlight. Zwischen Sand und Daybeds perlt hier cooler Sound, dazu werden Pisco Sours bis tief in die Nacht gemixt. Lässiger geht’s kaum, und feiern, das wissen wir seit Onassis, können die Griechen.