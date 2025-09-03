Blechfrühstücksdirektor gesucht
Ein Tusch auf die Blasmusik! Im Burgenland ist sie nie verrostet. Im Gegenteil, sie schaffte sogar den Spagat auf die Bühne(n) von Österreichs größtem Rock-Festival und hat dort Kultstatus. Am letzten Tag von Nova Rock in Nickelsdorf gilt seit 2014: Kein Metal ohne Blech-Frühstück.
Der, der sich nie scheute, als „Vorband“ für Metal-Mächte wie Dream Theater, Volbeat, Bring Me the Horizon oder Alice Cooper aufzutreten, tritt nun ab.
Kapellmeister Werner Wendelin rockte mit dem Musikverein Nickelsdorf, international besser bekannt als Wendi’s Böhmische Blasmusik, Jahr für Jahr den Nova-Rock-Frühschoppen. Ob Red Stage oder Blue Stage, Wendi galt längst als heimlicher Headliner auf den Pannonia Fields. Er sorgte auch dafür, dass jüngere Menschen „Frühschoppen“ nicht länger für eine frühmorgendliche Einkaufstour mit Schreibfehler hielten.
Blasmusik Burgenland ist 60
Heuer im Herbst, mit 66, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Er hat lang genug das Seine dazu beigetragen, dass der Burgenländische Blasmusikverband, heuer 60, keine Ruhe kennt.
Anfang April war die 60. Generalversammlung im Lisztzentrum Raiding. Im Juli das gefeierte „Hits in Blech“-Finale im Kulturzentrum Eisenstadt. Ende August dann das „Feuerwerk der Blasmusik“ vor 4000 Gästen mit 800 Mitwirkenden auf der Seebühne Mörbisch. Blasmusik ist und bleibt mehrheitsfähig. Und sie verbindet. Menschen und Genres. Weil sie weder bei Alice Cooper noch bei Franz Liszt oder Alfons Haider Berührungsängste kennt.
Wer im Burgenland aufgewachsen ist, weiß, dass ein Hochzeitszug ohne Blasmusik nie das Haus der Braut finden würde, dass eine Trauerprozession ebenso ihre Musik braucht wie ein Fronleichnamsumzug – oder eben der Frühschoppen am letzten Tag von Nova Rock.
Wer wird der nächste Nova-Rock-Kapellmeister? Otto? David Hasselhof? Wolfgang Ambros? Alice Cooper? Campino? Das ist die Chance für ehemalige Nova-Rock-Headliner, zum echten Headliner aufzusteigen.
