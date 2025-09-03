Blechfrühstücksdirektor gesucht

Ein Tusch auf die Blasmusik! Im Burgenland ist sie nie verrostet. Im Gegenteil, sie schaffte sogar den Spagat auf die Bühne(n) von Österreichs größtem Rock-Festival und hat dort Kultstatus. Am letzten Tag von Nova Rock in Nickelsdorf gilt seit 2014: Kein Metal ohne Blech-Frühstück. Der, der sich nie scheute, als „Vorband“ für Metal-Mächte wie Dream Theater, Volbeat, Bring Me the Horizon oder Alice Cooper aufzutreten, tritt nun ab.

Kapellmeister Werner Wendelin rockte mit dem Musikverein Nickelsdorf, international besser bekannt als Wendi’s Böhmische Blasmusik, Jahr für Jahr den Nova-Rock-Frühschoppen. Ob Red Stage oder Blue Stage, Wendi galt längst als heimlicher Headliner auf den Pannonia Fields. Er sorgte auch dafür, dass jüngere Menschen „Frühschoppen“ nicht länger für eine frühmorgendliche Einkaufstour mit Schreibfehler hielten. Blasmusik Burgenland ist 60 Heuer im Herbst, mit 66, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Er hat lang genug das Seine dazu beigetragen, dass der Burgenländische Blasmusikverband, heuer 60, keine Ruhe kennt.