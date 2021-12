Bitte bald

Hatten Sie auch das Glück sehr entspannter, zurückgelehnter Weihnachtstage – reduziert auf den empfohlenen Kleinfamilienkreis mit Omi Kron und zwei Mu Tanten, wie ein lieber Freund spaßte?

Im Ernst: Genau das Fehlen von Omikron und Mutanten hat das Zurücklehnen ins Entspannte erst ermöglicht: Drei Tage keine neuen Inzidenzen- und Sequenzierungs-Meldungen im Minutentakt, keine drei neuen Fälle in Covid am Anger und St. Johann am Virus, keine schnappatmende Vermessung der anrauschenden Wellenhöhe – weil auch die Berichterstatter und die Epidemiologen einmal Pause machten. Selbst die sozialen Medien gingen viral auf weihnachtliche Kerzen-, Keks- und Kochkunstfotos (dagegen hilft keine Impfung).

Jetzt geht’s eh wieder los mit vollen Krisenplanungen, leeren Mücksteinereien und der Frage, ob wir froh sein können, wenn wir Omikron haben, weil wenn Omega kommt … – hoffentlich kommt Weihnachten bald wieder.

