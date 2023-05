Bilokale Paare

Man fragt sich ja, wie es manche Paare über Jahrzehnte hinweg unter einem Dach aushalten. Im Fall von David und Victoria Beckham ist das jetzt geklärt. Sie bewohnen getrennte Flügel des Hauses.

Ein neuer Trend. Auch bei Menschen ohne Süd- und Nordtrakt und überhaupt ohne eigenes Anwesen. „LAT“ heißt das neue Beziehungsmodell. Heißt auf neudeutsch Living Apart Together, also zusammen sein, aber in getrennten Wohnungen.

Lindert das Konfliktpotenzial, wenn es um Banalitäten wie offene Zahnpastatuben und hängen gelassene, leere Klopapierrollen geht. Angeblich sind 20 Prozent der Unter-30-Jährigen „bilokal“ unterwegs. Also mit einem Partner, aber zwei Wohnsitzen.

Heute sind viele Zuhause. Bei der eigenen Mutter.

Muttertag. Der gleichnamige Film läuft zirka das 30. Jahr in Folge im ORF-Hauptabendprogramm. Für alle, die längst mitreden können: „Da gibt’s jetzt, glaub ich, sicher nix blöd zum Lachen.“