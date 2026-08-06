Rath Reist: Wo Botswanas Wildnis auf Luxus trifft

Von Carsten K. Rath

Ein paar Meter vor unserem Geländewagen fixieren mich bernsteinfarbene Augen. Ein Rudel afrikanischer Wildhunde hat eine Impala gerissen. Wenige Kilometer weiter teilen wir die Morgensonne mit drei majestätischen Löwenmännchen. Später bewegt sich eine Herde von vierzig Elefanten friedlich um unser Auto. Im Okavango-Delta in Botswana löst sich die Distanz zur Wildnis auf – ich bin Teil des Naturkreislaufs.

Afrikanische Eleganz Nach dem Adrenalinschub am Morgen folgt die architektonische Erdung im „&Beyond Nxabega Under Canvas“. Die „Botanical Architecture“ fasziniert – kein Baum wurde gefällt, das Camp um die bestehende Flora geplant. Neun luxuriöse Zeltsuiten stehen auf erhöhten Holzplattformen und schmiegen sich in das dichte Laub der Bäume. Auf meiner privaten Veranda schwebt ein schattiges Tagesbett scheinbar schwerelos über der Lagune – die perfekte Ouvertüre für den kulinarischen Abend im Busch.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com