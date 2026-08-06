Rath Reist: Wo Botswanas Wildnis auf Luxus trifft
Frühmorgens Safari zwischen Löwen und Elefanten, abends ein Dinner unter dem Sternenhimmel: Das „&Beyond Nxabega Under Canvas“ zeigt sich von seiner spektakulärsten Seite.
Von Carsten K. Rath
Ein paar Meter vor unserem Geländewagen fixieren mich bernsteinfarbene Augen. Ein Rudel afrikanischer Wildhunde hat eine Impala gerissen. Wenige Kilometer weiter teilen wir die Morgensonne mit drei majestätischen Löwenmännchen. Später bewegt sich eine Herde von vierzig Elefanten friedlich um unser Auto. Im Okavango-Delta in Botswana löst sich die Distanz zur Wildnis auf – ich bin Teil des Naturkreislaufs.
Afrikanische Eleganz
Nach dem Adrenalinschub am Morgen folgt die architektonische Erdung im „&Beyond Nxabega Under Canvas“. Die „Botanical Architecture“ fasziniert – kein Baum wurde gefällt, das Camp um die bestehende Flora geplant. Neun luxuriöse Zeltsuiten stehen auf erhöhten Holzplattformen und schmiegen sich in das dichte Laub der Bäume. Auf meiner privaten Veranda schwebt ein schattiges Tagesbett scheinbar schwerelos über der Lagune – die perfekte Ouvertüre für den kulinarischen Abend im Busch.
Das Küchenteam deckt eine weiße Tafel, die vom warmen Schein unzähliger Fackeln erleuchtet wird. Beim Busch-Dinner kreieren die Köche afrikanisch inspirierte Küche mit zartem Paprikahuhn, Taboulé und frischem Röstgemüse. Als die Nacht hereinbricht, füllt das Brüllen der Löwen und das ferne Lachen der Hyänen die Dunkelheit. Es ist unheimlich, wunderschön und rein – ein wahres Afrika-Erlebnis.
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