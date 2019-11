Bestimmung gefunden!

In Form eines „sehr modernen Weines, der gleichzeitig ein Symbol für Tradition bei uns in Südtirol ist“, sagt Alois Lageder, Bio-Revolutionär aus Margreid an der Weinstraße. Er spricht vom Vernatsch, einer Rebsorte, die es imagemäßig hin- und hergebeutelt hat. Früher machte die Cash-Cow dreiviertel der gesamten Weinmenge des Landes aus. Die Qualität war jedoch verbesserungswürdig und so kam Ende der 60er den Winzern zum Bewusstsein, dass der Vernatsch andere Trümpfe spielen muss. Ziel war plötzlich die internationale Stilistik, schwerer Rotwein im Fass das Ergebnis.