Cindy & Bert waren ein Schlagerduo, das mit „Immer wieder sonntags“ (1973) einen Hit hatte. Bert ist seit sechs Jahren tot, Cindy, die mit ihm eine Zeit lang verheiratet war, war kürzlich in der MDR-Talkshow „Riverside“. Sehr sympathisch. Sie erzählte, dass Bert immer zu Späßen aufgelegt war, und das ging ihr irgendwann auf die Nerven. Auch deshalb kam es zur Scheidung. Nun wollten alle in der Sendung wissen: Welche Späße waren das? Na gut. Einmal waren Cindy & Bert auf einer Party. Bert verschwand auf dem Klo und schmierte dort alles mit Nutella voll. Die Frau, die das WC als Nächste aufsuchte – sie war völlig aus dem Häuschen. Die Gastgeberin wurde alarmiert, alle Gäste gingen schauen, da drängte sich Bert vor. Er fuhr mit dem Finger ins Braune und schleckte ihn ab. Die Leute erstarrten.

Bert sagte: „Ja, das ist wirklich Scheiße.“

Heute, so beendete Cindy ihre Erzählung, heute verstehe sie besser, dass Bert das Leben wenig ernst nahm.

Die Nutella-Nachfrage müsste stark steigen.