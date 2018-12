Ist Ihnen auch schon aufgefallen: Zur heimeligen Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen der Stadt kommt dieser Tage zunehmend die Beleuchtung durch Blaulicht. Die Polizei hat Hochsaison nicht nur bei Punschquadraten, sondern auch beim Herausfischen einzelner Autolenker aus dem dichten Verkehr. Wobei „Herausfischen“ das falsche Wort ist: Auf der ersten Spur des Wiener Gürtels, des Rings oder der Westausfahrt stehen der mutmaßliche Delinquent und das blinkende Polizeiauto, breit, in aller Ruhe, pomali, wie man in Wien sagt, während sich’s dahinter mega-staut.

In der nächsten Einfahrt, auf dem Gehsteig oder um die Ecke amtshandeln? – Was ist das jetzt für eine blasphemische Frage an das Auge, nein: ans fleischgewordene Gesetz in Uniform? Ich amtshandle, ergo bin ich, ist der polizeiphilosophische Ansatz, „Hoppla, jetzt komm’ ich“ hat Hans Albers solches Gehabe einmal besungen. Wir sind von den Gehabern eh auch ganz toll beeindruckt!