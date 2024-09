Lektion 11: Wann man sich Hausaufgaben verpassen muss

Doch das englische Schulwesen stellt auch einen scharfen Maßnahmenkatalog zur Verfügung, der – je nachdem, wen man fragt – dem Verhalten geschuldet ist oder es hervorgerufen hat. Stört ein Kind den Unterricht, wird es verwarnt (C1). Stört es erneut (C2), muss es die Mittagspause mit dem Lehrer verbringen. Kommt es zur dritten Verwarnung (C3), wird das Schulkind in den „Exit Room“ gebracht und muss am nächsten Tag nachsitzen.

Der englische Lehrberuf ist eine harte Schule. Wer fair sein will, darf nicht immer lieb sein.Wer aber nur nett sein kann, dem wird auf der Nase herumgetanzt. Vor drei Jahren klopfte das Herz deshalb besonders laut. Der erste Schultag des neuen term stand bevor. Zunächst bringt das Schulsystem in England für die Lehrperson einen entscheidenden Vorteil mit sich. Ihr gehört das Klassenzimmer, die Kinder ziehen von Zimmer zu Zimmer. Das verleitet gern zur trügerischen Annahme, man hätte die Kontrolle über den Raum.

Einzige Lösung: Hausaufgaben. Beide Füße geerdet, die Stimmlage gesenkt, wurde der britische Partner im heimischen Wohnzimmer zur Probe zurechtgewiesen, maßgeregelt, für nicht weggeräumte Teehäferln des Zimmers verwiesen.

Und was soll ich sagen, Übung macht eben doch den Meister. Auf einmal rollten in Room 2 die C3s nur so über die Lippen. Die Störenfriede beruhigten sich, die lernfreudigen Kinder atmeten auf. Und zu Hause wurden die Teehäferln auf einmal alle in den Geschirrspüler geräumt.