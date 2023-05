Bald wird’s besser

Man hat ja nichts gestohlen. Schon gar nicht seine Zeit. Deshalb wundert man sich zwar, dass die Reparatur defekter Rolltreppen in Wiener U-Bahnstationen so lange dauert, wie die Errichtung zweier schlüsselfertiger Millionenstädte in China – aber man ist’s inzwischen gewohnt. Aber die Reparatur eines Fahrkartenzwickers auf einem S-Bahnsteig ... ...?

Wochenlang ist das Ding außer Betrieb. Aber weil man nichts gestohlen hat, hirscht man zwicktechnisch brav zum Nachbarbahnsteig (ein Foto des defekten Geräts reicht bei der allfälligen Fahrkartenkontrolle ja doch nicht). Und als man dann seinen Bahnsteig wieder erreicht, rollt der Zug gerade aus der Station. Eine Minute vor der Abfahrtszeit. Der nächste kommt zehn Minuten später, leider nicht – „Zugausfall“.

Das ist der Personalmangel, hört man (nicht nur) hinter vorgehaltener Hand. Ah so. Na, das wird ja jetzt, wo alle weniger arbeiten wollen, sicher bald besser werden.

