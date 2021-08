Ausgeweicht

Es ist ja immer schwieriger zu wissen, was stimmt und was nicht. Nehmen wir nur die Brände der vergangenen Wochen, die schon schlimm genug waren. Aber gesteigert werden können: „Jetzt brennt die halbe Welt“ titelte Österreich, „Die Welt brennt und brennt“ schrieb die Krone – ja wie, was jetzt, die halbe, die ganze?

Oder: „Messi-Beben schockt die Fußballwelt“ – ist das die halbe Welt, weil die andere mit Fußball nichts am Hut hat? Oder ist die ganze Welt ein Fußball?

Beim verwichenen Olympia verpasste eine Österreicherin eine „Medaille im Drama-Finale“ – ist Drama tatsächlich eine neue Sportart (es gibt so viele neue), oder war’s das Final-Drama beim Klettern?

Die APA versah jüngst eine holprige Unfallmeldung mit dem Titel: „Motorradfahrer in OÖ weichte Notarzt aus und stürzte“. Das ist dramatisch und, so viel lässt sich sagen, stimmt so nicht – was stimmt ist, dass der Lehrer das früher durchgestreicht hätte ...

