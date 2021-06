Der Mensch überschlägt sich gerne beim Ruf nach „Datenschutz“, Grüner Pass, man weiß schon. Derweil liefert er all seine Daten fröhlich ins Netz. Oder wird von Smartphone, Smart-TV und /oder smartem Laptop ausgelauscht. Alles nur Verschwörungstheorie?

Jüngst sprach der Autor dieser Zeilen freundlich zu ein paar Besuchern im Zimmer („Ich daschlog euch, Gelsen- g’sindel“) – kurz darauf poppte „Insektenschutz Spannrahmen Tutorial: So einfach geht’s“ auf.

Als keine Butter im Haus war, sprang die Nachbarin nach Telefonat mit Rama ein. Die folgende Empfehlung auf Facebook: „Rama – Koch- und Backinspiration fällig?“

Auf der Fahrt an Villach vorbei eine Plauderei über das schöne Weißbriach in der Nähe – schon warb, ich schwör’s, ein Restaurant in der Weißbriachstraße zu Villach.

Jetzt schickte adidas nach einem Tennisspiel zum nahenden Vatertag ein „Mach Deinen Papa glücklich“. Das geht leider nicht mehr, Ihr Algorithmusidioten!

