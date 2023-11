„Über Musik lassen sich wunderbar Generationenkonflikte verhandeln“, schrieb Kollege LEY jüngst sehr treffend an dieser Stelle: Die Eltern glauben stets, dass die Musik ihrer Jugend besser ist als der Lärm der Jugend von heute; die, wenn sie dann selbst Eltern sind, dasselbe von ihrer Musik/Lärm glauben. So weit, so immer gleich.

Dann fährt man als Altvorderer durch die Stadt und sieht Plakate wie „All You Need Is Love – Das Beatles-Musical“; „Elvis – Das Musical“; „Simply The Best – Die Tina Turner Story“; „Massachusetts – Das Bee Gee Musical“; „One Vision Of Queen“ ... – Musiker von lange früher, die nicht mehr auftreten können, weil die meisten von ihnen gemeinerweise tot sind. Die „aufgewärmt“ werden, ewig gültig wie Mozart oder Rossini. Und man sinniert: Welche Namen, große Namen von heute werden, wenn die Jungen Eltern sein werden, auf den Plakaten stehen? Mal fragen.

