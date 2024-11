Auf in die Zukunft

Prinz Emmanuel von Belgien hat seinen Schulabschluss in der Tasche. Für den Bruder von Thronfolgerin Elisabeth ist das ein großer Triumph, da der 18-Jährige an Legasthenie leidet. Als er acht Jahre ist, wechselt Emmanuel vom Sint-Jan Berchmanscollege in Brüssel auf die Sonderschule Eureka in Kessel-Lo.

Ab August 2020 besucht er die International School of Brussels, eine englischsprachige Privatschule, wo er das International Baccalaureate erreicht. Nun verlässt Prinz Emmanuel Belgien, um eine Sprach- und Sportausbildung zu absolvieren.

Auch zwei seiner drei Geschwister wohnen nicht mehr zuhause. Thronfolgerin Elisabeth studiert an der Harvard Universität in Boston, belegt den Masterstudiengang "Public Policy". Der zweitgeborene Prinz Gabriel absolviert seit August 2022 eine militärische Ausbildung an der Royal Military Academy(KMS).

Nur Prinzessin Eléonore wohnt noch bei Mama Mathilde und Papa König Philippe.

Königsbruder Prinz Laurent von Belgien hat für seine beiden Söhne Aymeric und Nicolas genaue Pläne. Die Zwillinge beginnen auf Rat ihres Vaters eine militärische Ausbildung. Die 18-Jährigen haben ihren Abschluss am Lycée français Jean Monnet in Uccle gemacht. Ihre Grundausbildung erhalten die Royals an der Royal Non-Commissioned Officers School (NCO)in Sint-Truiden. Ein Besuch auf der Royal Military Academy ist möglich.

Auch in Norwegen hat Prinz Sverre Magnus seinen Schulabschluss. Ziemlich bedeckt hält sich der 18-Jährige, wenn es um seine Zukunftspläne geht. Doch Mama Mette-Marit hat es verraten: "Sverre Magnus arbeitet. Zudem ist er von zuhause ausgezogen und lebt nun in Trondheim."

Auch seine Schwester, Prinzessin Ingrid Alexandra, hat für ihre Ausbildung das Elternhaus verlassen. Ruhiger wird es für das Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit nicht werden, denn die Sorgen um Mette-Marits Sohn Marius, halten es ganz schön auf Trab.