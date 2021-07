Auf ewig Dein

Denn heuer wird ihrer jahrzehntelangen Konkurrentin besonders gedacht. Am 1. Juli wäre Diana 60 Jahre alt geworden. Jene Person, die mit Camillas Leben untrennbar verbunden ist.

Doch blicken wir zurück, wie alles begann. Durch eine Ex-Freundin wird Charles im Juni 1970 auf Camilla aufmerksam gemacht: "Ich hab die Richtige für dich gefunden". Camilla Shand, seit sechs Jahren liiert mit dem Kavallerie-Offizier Andrew Parker Bowles. Mit ihrer großen Liebe Charles trifft sie sich trotzdem.

Die Romanze von Charles und Diana beginnt im Frühsommer 1980. Sie hat kein Vorleben, denn es ist undenkbar, dass die zukünftige Queen mit einem anderen Mann als dem königlichen Gemahl zusammengelebt hätte. Im Landhaus von Camilla macht Charles im Februar 1981 Diana einen Heiratsantrag.

Die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana Spencer am 29. Juli 1981 in der St. Paul’s Cathedral in London steht unter keinem guten Stern. So jung und hübsch die Braut mit ihren knapp 20 Jahren ist, für den Thronfolger ist sie nur zweite Wahl. Sein Herz gehört einer anderen: Camilla Parker Bowles. Die Welt schließt Diana ins Herz, als sie zwei Söhne zur Welt bringt.

Prinz Charles zieht sich nach getaner Arbeit immer mehr von Diana zurück und sucht die Nähe von Camilla. Als sich Diana und Charles nichts mehr zu sagen haben, verlangt die Queen 1996 die Scheidung. Auch Camillas Mann hat genug von der Rolle des gehörnten Ehemannes.

Erst nach dem Tod von Diana, 1997, treten Charles und Camilla gemeinsam auf. Charles heiratet im April 2005 seine Camilla. Und da gibt es noch die Urgroßmutter von Camilla: Alice Keppler. Sie war eine der Mätressen von König Edward VII., dem Ururgroßvater ihres Mannes Charles. Camilla machte nie einen Hehl daraus, dass sie ihre Urgroßmutter sehr verehrt und in ihr auch ein Vorbild sieht.