Auf ein neues "Ja"!

Als die norwegische Prinzessin am 24. Mai 2002 "Ja" sagt zum Schriftsteller Ari Behn, kullern die Glückstränen vor laufender Kamera. Mit dieser Hochzeit mit dem Bürgerlichen verzichtet sie auf den Titel "Königliche Hoheit" und auf ihre jährliche Apanage.

Nach drei Töchtern geht die Ehe nach 15 Jahren in die Brüche. Die Norweger lieben die ausgebildete Physiotherapeutin aufgrund ihrer frischen natürlichen Art. Doch als Märtha Louise in Oslo eine "Engelschule" gründet, wo sie Teilnehmern gegen Bezahlung leibhaftige Begegnungen mit Engeln verspricht, schütteln viele den Kopf.

"Ich bin froh, dass ich nicht vor hundert Jahren gelebt habe. Damals hätte man mich sicher auf dem Scheiterhaufen verbrannt", so Märtha Louise. Anders war sie schon immer, die Schwester von Kronprinz Haakon. Sie lebt, wie sie will, und sie liebt, wen sie will. Kurz vor ihrem 52. Geburtstag gibt sie den Hochzeitstermin mit ihrem Verlobten, dem US-Schamanen Durek Verrett bekannt.

Am 31. August 2024 steigt im historischen Union Hotel in Geiranger, Westnorwegen, das große Fest. Das Königspaar zeigt sich stets loyal zu ihren Schwiegerkindern. Denn bereits die offizielle Vorstellung von Kronprinz Haakons Verlobter Mette-Marit sorgt für Aufsehen. Das ausschweifende Leben der alleinerziehenden Mutter wird zum Skandal aufgebauscht. Haakon überwindet alle Widerstände und heiratet die bürgerliche Mette-Marit. Und Durek Verrett verrät pikante Details aus seinem Sex-Leben mit Märtha Louise und veröffentlicht ein Buch, in dem er kontroverse Ansichten über Krebs verbreitet, wie z. B., dass man Krebs nur "auf eigenen Wunsch bekommt".

König Harald weiß aus eigener Erfahrung, was Ablehnung heißt. Sein Vater König Olav V. akzeptiert seine Liaison mit der Näherin Sonja Haraldsen nicht. Das Paar kämpft neun Jahre lang um seine Liebe und ist bis heute glücklich verheiratet: "Wir freuen uns, Durek in der Familie begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Märtha & Durek alles Gute."