Lukas S., der vom ORF-Landestudio Salzburg zum Frühstücksfernsehen kam und dort bisher angenehm auffiel, interviewte das Ehepaar Renate und Joe Pichler – zwei Weltenbummler, die zuletzt fünf Monate auf ihren Motorrädern in der Sahara unterwegs waren, in Mauretanien, Gambia, Mali, Marokko.

L. sagte zu Renate: „Fünf Monate am Motorrad, das ist ja für einen Mann schon anstrengend! Wie geht’s denn dir?“

„Mir gehts recht gut.“

Nun fragt Leser Karl W.: „Oida! (der Mann ist Wiener) Oida! Wie geht’s denn DIR, dass du so eine Frage stellst?“

Wir würden das gern an den Moderator weiterleiten. Aber der muss zuerst darauf schauen, dass die Frauen in seinem Leben im Haushalt alles richtig machen und sich schön herrichten und was sie halt sonst so tun müssen, die Frauen.

Vielleicht dürfen sie sich dann am Abend einen Hugo genehmigen, nur einen (schau ma mal).