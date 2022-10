Anruf bei der Finanz

Woran liegt die immer größere Politikverdrossenheit der Bürger, wird gerne gefragt. Ein Beispiel:

Eine Kleinpensionistin bezieht zu ihrer Pension knapp 200 Euro Rente aus Deutschland (erste Arbeit in der Jugend) – brutto für netto, weil unter der Geringfügigkeit. Vor zehn Jahren fällt der deutschen Finanz ein, diese ins Ausland gezahlten Kleinrenten doch zu besteuern. Rückwirkend. Es fallen ein paar Tausend Euro Nachzahlung an. Nun entdeckt die österreichische Finanz, dass die bald 90-Jährige hier (Doppelbesteuerungsabkommen) in eine höhere Steuerklasse rutscht – und fordert rückwirkend bis 2016 ebenfalls ein paar Tausend Euro „Steuerschuld“. Die alte Dame fragt verzweifelt um Stundung, Ratenzahlung – aber das ist der Finanz in ihrem Alter zu riskant …

Ist man ein großer Manager oder ein bekannter Investor mit allerbesten Kontakten, reicht (wenn stimmt, was Thomas Schmid erzählt), ein Anruf im Finanzministerium.

Frage beantwortet.

andreas.schwarz@kurier.atx