Ein Bergdorf. Eine Alm. Ein Abschied.

Ich bin in einem Kärntner Bergdorf aufgewachsen. 1.200 Meter Seehöhe, 800 Einwohner und beinahe so viele Kühe. Die Einheimischen erkennt man daran, dass sie beim Autofahren den Zeigefinger hinter dem Lenkrad ganz langsam zum Gruß heben. Pamela Anderson lief in Baywatch in einem ähnlichen Tempo über den Strand.

Nur tragen die Einheimischen in meinem Bergdorf seltener rote Badeanzüge.

Es gibt dunkelgrüne Wälder, schneebedeckte Berggipfel bis in den Hochsommer und eine Hauptstraße. Von der Kirche bis zum Supermarkt braucht man zu Fuß drei Minuten. Mit dem Auto sind es bis nach Wien viereinhalb Stunden.

Kommen Ihnen diese Zeilen bekannt vor? Vor nunmehr fast vier Jahren waren sie die ersten dieser Kolumne. Zu einer Zeit, als „Anjas Alm“ noch „Mein Mittwoch“ hieß und Corona den Alltag bestimmte. Das Kleine und Geordnete der ländlichen Gegend wie ein Versprechen nach heiler Welt klang. Zu einer Zeit, als die große Welt durch ein Virus aus den Fugen zu geraten schien.