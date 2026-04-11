Da ist doch der Hund drin

Bei den jüngsten Ereignissen der letzten Wochen und Monate bleibt ja wirklich weltweit kein Auge trocken – oder besser gesagt: kein Epstein auf dem anderen. Und das will ich mir bildlich gar nicht vorstellen. Was soll ich jetzt und hier als Frau – oder besser gesagt – als Frauli von zwei Hunden dazu sagen: Wenn doch nur beispielsweise bei diesem alten, weißen Mann, beim weißen Mann, also beim Weißmann, aber nicht nur bei ihm, aber auch nicht bei allen Männern, also bei „all men“, zumindest aber bei Christian Ul-men doch diese Dämonen, diese Teufelchen auf den Schultern der Triebe, diese Bluthunde der Wollust endlich eines natürlichen Todes sterben würden oder zumindest in Ketten lägen. Kann man die nicht einfach einschläfern?

Wenn doch ihre Hinterläufe endlich erlahmen würden und die gar nicht mehr raus könnten. Ich wünschte, man könnte ein Stockerl werfen und die kämen einfach nicht mehr zurück! Pfote geben und mit dem Schwanz wedeln von uns aus gerne, aber damit auch genug! Das wäre doch für alle Beteiligten eine solche Erleichterung und ein Frieden. Kommissar Durex, bitte mach etwas für die kommenden Generationen! Schau nicht einfach tatenlos zu, verbeiß dich und knurre in eine rosigere Zukunft! Habt ihr gewusst, dass mittlerweile viele Ehefrauen keinen Paartherapeuten mehr konsultieren, sondern einen Hundetrainer nach Hause kommen lassen? Da merkt er es nicht gleich. Nicht der Hund, der Ehemann. Sitz und Platz funktionieren meist sehr rasch, man braucht nur das Ländermatch aufzudrehen. Vorsicht: Nicht zu viele Hopfen-Leckerlis geben, sonst muss man bald ein paar extra Gassirunden einlegen, beziehungsweise läuft man Gefahr, dass sie dann womöglich wirklich nur noch auf allen Vieren von der Couch kommen. Wenn man aber schön dran bleibt, gehen sie nach wenigen Wochen wieder brav an der kurzen Leine.

Ein hundsordinäres Schwammerl Das Gehirn einer Frau wiegt im Durchschnitt 1.200 Gramm. Das eines Mannes durchschnittlich 1.400 Gramm. Das sind um 200 Gramm mehr. Man fragt sich manchmal, wo die nur hinrutschen… Mit zwei Prozent denkt der Mensch bewusst, das muss aber auch so sein. Man isst ja nicht bewusst vorm Fernseher ein Sackerl Chips. Ich rede mich da immer auf die 98 unbewussten Prozente aus. Während die anderen zwei ganz bewusst in die Küche gehen und mit einer Tafel Schokolade wieder kommen. So sieht die Realität aus, die einen da stets hundst.