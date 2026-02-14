Vom Trauma zum Traum: Angelika Niedetzky fährt auf die Hütte

Der Wiener Himmel hat seit Wochen einen Dachschaden. Um der ewig grauen Decke zu entkommen, bin ich zur Herrgottschnitzerhütte aufgebrochen, die Freunde mit ihrem Hund pachten. Ich hatte es eigentlich nie so mit Hütten. Eine Kindheitserinnerung an einen die ganze Nacht lang andauernden Reizhusten aufgrund einer grauen, kratzigen Decke auf der letzten Hütte vor dem Gipfel des Olymp hatte mich nachhaltig davon abgehalten, Zeus oder irgendeinem Hüttenwirt jemals wieder zu lange zu nahe zu kommen. Und wenn schon über Nacht, dann ausschließlich unter Alkoholeinfluss. Und auch wenn andere unter einer stecken wollten, sicher steckte ich nie wieder unter einer grauen, kratzigen Hüttendecke! Nicht mal meine Hunde ließe ich auf so etwas schlafen!

Grau in grau Die unendliche Stille und die ersten Sonnenstrahlen lockten mich am nächsten Morgen auf den Gipfel. Ihr Götter des Olymp, schaut her! Ich lehne mich ans Gipfelkreuz, vor mir glitzert unberührter Schnee, kein Mensch weit und breit, und ich schaffe erstmals seit Langem, was sonst eher Männern gelingt: Ich denke an nichts! Da rinnt das Quellwasser, das in der Hütte aus der Leitung fließt, unter meinen Füßen durch, ich bin eine Stunde von Wien entfernt und ich musste wegen einer grauen Decke 47 Jahre alt werden, um zu erkennen, wie wertvoll das hier ist? Ich Volltrottel! Zurück in der Hütte erwarteten mich die besten selbergemachten Käsespätzle seit jeher, wir spielten Spiele, redeten miteinander und vergaßen den Alltag vor dem knisternden Ofen. Doch dann am Nachmittag ein kurzer Rückfall. Ich schaute aufs Handy.