Reisende soll man nicht aufhalten: Angelika Niedetzky schon gar nicht

Eine Überdosis an Weihnachtskeksen blieb bei mir dieses Mal aus, obwohl sich mein Vater für seine selbst gebackenen 15 Sorten wirklich abgemüht hat. Meine Hündin Maia hatte am 17. Dezember die von Papas Hand wohlsortierten 1 ½ kg Mehlspeisen bis auf drei mir entgegenrollende Schokokugeln verdrückt, während ich kurz im Müllraum gewesen war und lag am Sofa wie ein gestrandeter Wal. Es reihte sich zum Glück unverzüglich die nächste Vorfreude ein. Ich sollte bald aufbrechen, um in Baja California die Natur ober und unter Wasser zu bewundern.

Dort angelangt, erreichte mich mein Gepäck aus unerfindlichen Gründen nicht. Da fängt das Hirn zu rattern an, wenn einem bewusst wird, dass man ein paar Tage in derselben Unterhose zubringen muss. Walmart spuckt von Wäsche über Zahnbürste, Strandkleid und Kapuzensweater alles Notwendige aus, über Stil und Qualität brauchen wir nicht reden. Es fällt einem ein, was sich alles in materieller Hinsicht Ärgerliches wie emotional Wichtiges in diesem verdammten Koffer befindet. Schlaflose Nächte hat man deshalb Keine Wimperntusche, kein grünes Frotteekleid, keine blauen Lieblingssandalen, kein E-Book, keine coole Sonnenbrille und vor allem kein Tauchequipment, was soll das?! Wie soll ich nur??!! Die Tage verstrichen. Das Neuerworbene wurde noch knapper als neulich erst Linzerauge und Co.

Obschon ich den zwingenden Verdacht nicht ausräumen kann, dass ich verwöhnt bin, was den Besitz von Konsumgütern betrifft, konnte ich mich extrem schnell an die aktuellen Gegebenheiten anpassen und kapierte, mit wie wenig man auskommen und zufrieden sein kann. Walsonntag Dieser Sachverhalt wurde am vorletzten Tag der in zweifacher Hinsicht abgespeckten Reise durch die Anwesenheit einer Buckelwaldame mit Nachwuchs massiv unterstrichen.