Zuckerbrot ohne Peitsche: Klaus Eckel über radikale Freundlichkeit

Die Isländer haben angeblich über 50 verschiedene Wörter für Schnee. Wir Österreicher haben über 50 verschiedene Wörter für Depp. Kleiner Auszug: Dodel, Wappler, Vollkoffer, Gfrast, Häusl, Nudelaug … Ich belästige Sie nicht weiter, sonst nehmen Sie es noch persönlich. Eigentlich schade, dass sich aus Schimpfwörtern kein Strom gewinnen lässt. Mit unserem bunten Strauß an Beleidigungen könnten wir jede Nacht ganz Europa erleuchten.

In Österreich gilt Schimpfen als Kraftquelle. Eine Art Yoga, nur ohne Matte, dafür mit „Oida“. Ein echter Österreicher braucht in der Früh keinen doppelten Espresso, ihm genügt ein Idiot auf der Südautobahn, der auf der linken Spur konsequent 90 km/h fährt. Diese Mitbürger sind fürs Gemüt ein koffeinfreier Energydrink. Vielleicht sollten wir uns einmal bei den vielen „Trotteln“ da draußen bedanken, denn vermutlich lägen wir ohne sie lethargisch auf dem Sofa.

Doch jetzt entdeckte ich in einer Buchhandlung einen Titel, der eigentlich in Österreich auf der Verbotsliste stehen müsste: „Radikale Freundlichkeit“. Über die Kunst, innerlich mit den Augen zu rollen, während man äußerlich lächelt. Es ist doch einen Versuch wert, sämtlichen Quellen des Ärgers einmal liebevoll zu begegnen.