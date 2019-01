Zum Hinweis an dieser Stelle, dass die digitale Autobahnvignette erst 18 Tage ab Orderung gültig ist, merken Leser an: Wenn man sich zum digitalen Erwerb in eine offizielle Vignettenvertriebsstelle (Autofahrerklubs z. B.) begibt, entfalle die Wartefrist. Analog-digital, sozusagen.

Dazu passt die Meldung, dass im ersten Roboter-Hotel (in Japan) die Hälfte der rund 240 tätigen Roboter entlassen wurde. Nicht, weil die Gäste lieber einen Rezeptionisten oder ein Zimmerservice aus Fleisch und Blut hätten. Sondern weil die Roboter zu blöd (programmiert) waren, einfachste Aufgaben fehlerfrei zu absolvieren – dafür weckte der digitale Zimmerassistent bei Schnarchgeräuschen den Gast. Ob ein Roboter oder ein Mensch die Roboter entließ, ist nicht überliefert.

Alles nur digital – das wird halt doch erst funktionieren, wenn auch der Hotelgast, ja der Mensch überhaupt als Ganzes digital ist. Daran wird gearbeitet.

andreas.schwarz@kurier.at

