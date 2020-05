Amor muss topfit sein

14. Mai 2004: Nie wird die Welt den Moment vergessen, als der dänische Kronprinz Frederik am Altar auf seine Mary wartet und Gefühle zeigt, sprich seinen Tränen freien Lauf lässt.

Kronprinz Frederik gilt als der begehrteste Junggeselle in Hochadelskreisen, erbt er doch einmal ein ganzes Königreich. Mit Frauengeschichten ist er bislang nicht in die Schlagzeilen geraten. Doch dann wird er bei seinem Urlaub in Tasmanien von Paparazzi entdeckt.

Tasmanien ist die Heimat seiner Freundin, der Juristin Mary Donaldson, die er bei den Olympischen Spielen im Jahr 2000 in Sydney kennengelernt hat.

Es war 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Unter den Teilnehmern von Großbritannien, Prinzessin Anne als Reiterin und Mark Phillips, Mitglied der britischen Nationalmannschaft im Vielseitigkeitsreiten. Er gewinnt nicht nur die Goldmedaille, sondern auch das Herz von Prinzessin Anne, die er am 14. November 1973 in der Westminster Abbey heiratet.

In München ist Amor fleißig. Denn hier lernt auch der schwedische König Carl Gustaf die Olympia-Hostess Silvia Sommerlath kennen. Nach vier Jahren Beziehung geben sich König Carl XVI. Gustaf und Silvia Sommerlath am 19. Juni 1976 in Stockholm das Ja-Wort.

Da Carl Gustaf bei der Vermählung bereits König ist, spielt es keine Rolle, dass Silvia bürgerlicher Herkunft ist. Nach schwedischer Tradition muss nur ein Kronprinz eine Adelige heiraten.

Olympische Winterspiele in Turin 2006. Fürst Albert von Monaco trägt für einige Meter das Olympische Feuer. Und die Fernsehkameras zeigen bei der Eröffnung am 10. Februar 2006, dass der Fürst offenbar auch selbst Feuer gefangen hat. An seiner Seite, die südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock, die Albert bereits 2000 kennengelernt hat. Geheiratet wird im Juli 2011. Das Fürstentum Monaco möchte mit dieser Verbindung an alte Glanzzeiten anknüpfen.

Nach Grace Kelly soll nun Fürstin Charléne neuen Glamour nach Monaco bringen. Es ist wohl beim Wunsch geblieben.